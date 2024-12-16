Мичел из «Жироны» – фаворит на замену Гвардиоле в «Ман Сити». Хаби Алонсо – 2-й у букмекеров, Компани – 3-й
Мичел может стать тренером «Ман Сити» в случае ухода Хосепа Гвардиолы, считают букмекеры.
Тренер «Жироны» котируется фаворитом на пост главного тренера клуба из Манчестера за 3.50. В 11 последних матчах «Сити» дважды сыграл вничью, потерпел 8 поражений и победил лишь однажды.
Вторым у британских букмекеров идет Хаби Алонсо (4.50), третьим – экс-капитан «Сити» Венсан Компани (11.00).
Следующий тренер «Ман Сити» по версии букмекеров:
2. Хаби Алонсо («Байер») – 4.50
3. Венсан Компани («Бавария») – 11.00
4. Зинедин Зидан – 13.00
5-6. Роберто Де Дзерби («Марсель») – 17.00
5-6. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 17.00
Остальные – от 26.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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