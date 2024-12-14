Компани об 1:2 с «Майнцем»: «Бавария» не показала свой лучший уровень. Мы используем это поражение, чтобы разжечь огонь в себе в ближайшие дни»

Венсан Компани высказался о поражении «Баварии» в матче с «Майнцем» (1:2).

«Мы играли против команды, обладающей огромным духом и энергией, которая была готова бороться за каждый момент. Не думаю, что с нашей стороны не хватало борьбы – мы тоже старались, но раньше делали это лучше.

Сегодня мы не показали свой лучший уровень. Но этот матч уже позади. Мы используем это поражение, чтобы разжечь огонь в себе в ближайшие дни перед пятницей», – сказал главный тренер «Баварии» Компани .

Следующий матч «Бавария » проведет дома против « РБ Лейпциг».

«Майнц» выиграл у «Баварии» 4 из 5 последних матчей Бундеслиги дома