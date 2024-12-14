Компани об 1:2 с «Майнцем»: «Бавария» не показала свой лучший уровень. Мы используем это поражение, чтобы разжечь огонь в себе в ближайшие дни»
Венсан Компани высказался о поражении «Баварии» в матче с «Майнцем» (1:2).
«Мы играли против команды, обладающей огромным духом и энергией, которая была готова бороться за каждый момент. Не думаю, что с нашей стороны не хватало борьбы – мы тоже старались, но раньше делали это лучше.
Сегодня мы не показали свой лучший уровень. Но этот матч уже позади. Мы используем это поражение, чтобы разжечь огонь в себе в ближайшие дни перед пятницей», – сказал главный тренер «Баварии» Компани.
Следующий матч «Бавария» проведет дома против « РБ Лейпциг».
«Майнц» выиграл у «Баварии» 4 из 5 последних матчей Бундеслиги дома
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
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