«Отказ от Азии – ошибка. Говорят, уровень не тот, но великая Германия проигрывает Японии 1:4. России не обыграть там 5 команд». Сарычев о желании остаться в УЕФА

Теги Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Японии по футболу Сборная Германии по футболу УЕФА Сборная России по футболу Сборная Австралии по футболу РФС Сборная Ирана по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Азиатская футбольная конфедерация Валерий Сарычев Политика Футбол

Валерий Сарычев уверен, что РФС следовало перейти в Азиатскую конфедерацию.

«Неправильный был выбор – отказываться от Азии. Это была ошибка с позиции сборной команды.

Ближайшее время нам не светят еврокубки. Пока не решат вопрос с СВО, Европа нам ничего не даст.

Надо было в прошлом году переходить в Азию. А они говорят, что в АФК уровень не тот. Даже великая Германия проигрывает Японии 1:4. Есть пять стран, которые могут составить конкуренцию нашей сборной.

Сборная России вряд ли обыграет Японию, Иран, Южную Корею, Саудовскую Аравию и Австралию. Никакая наша сборная – опытная или молодая – их не обыграет. В этих странах футбол достаточно хорошо прогрессирует.

Почему бы нам не попробовать играть в Азии, когда есть мотивация – чемпионат мира? Это же основная цель сборной!

Европа нас отрезала. А через Азию можно приобрести вариант попасть на ЧМ.

Сейчас мы стоим на нуле и создаем новую сборную для какого-то будущего. А в АФК было бы продолжение того, что имели. Был бы хоть какой-то сюжет, но мы опоздали», – сказал тренер вратарей «Кимхэ».

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34 комментария

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Станислав Платонов
Может кто-то объяснит мне логику людей, ратующих за переход в АФК ради участия в ЧМ? Это что же значит, Европа от нас отказалась, но если наша сборная окольными путями , через азиатские отборы - выбьет путевку, то в США 2026 году , нас будут ждать с распростертыми объятиями ?? Типа: «а это вы ловко придумали, мы сразу даже и не поняли! Велком ту ЧМ, красавцы». ?
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+74
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Дима
Австралийцы и японцы охотно будут играть против россиян (нет)
+31
-4
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Ихарь Окенфэйлов
Отказ, это когда вас приглашают, а вы не идёте. Я вот помню было дело отказался стать президентом галактики... Примерно также звучит.
+22
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+19
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Leon Betov
Ответ Станислав Платонов
Может кто-то объяснит мне логику людей, ратующих за переход в АФК ради участия в ЧМ? Это что же значит, Европа от нас отказалась, но если наша сборная окольными путями , через азиатские отборы - выбьет путевку, то в США 2026 году , нас будут ждать с распростертыми объятиями ?? Типа: «а это вы ловко придумали, мы сразу даже и не поняли! Велком ту ЧМ, красавцы». ?
Они надеются на некую "победу", правда никто не знает толком что это за "победа"
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Станислав Платонов
Ответ Гамарджоба Генацвале
ЧМ не будет, но будут азиатские кубки для сборной и клубов, а это официальные турниры и игры, а не товарняки.
Сомневаюсь, что Австралия, Япония, Южная Корея - ждут нас с распростертыми объятиями. Напомню, что это «недружественные страны», которые вводят санкции против РФ по максимуму. Было бы глубокой ошибкой считать, что АФК спит и видит , как бы переманить Россию в свою конференцию.
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MoRo
для отказа от чего-то должно быть предложение, а оно было?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Отказ, это когда вас приглашают, а вы не идёте. Я вот помню было дело отказался стать президентом галактики... Примерно также звучит.
Зачем президентом/канцлером? Какой-нибудь приказ №66 и можно императором становится!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Станислав Платонов
Сомневаюсь, что Австралия, Япония, Южная Корея - ждут нас с распростертыми объятиями. Напомню, что это «недружественные страны», которые вводят санкции против РФ по максимуму. Было бы глубокой ошибкой считать, что АФК спит и видит , как бы переманить Россию в свою конференцию.
В АФК принимают путём голосования большинства, понимаешь, большинства, а не из-за мнения 3-5 сборных.
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Злобный Конь
Япония, Иран, С. Аравия, Ю. Корея, Австралия. И Катар.
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vanpadovan
Ответ Станислав Платонов
Может кто-то объяснит мне логику людей, ратующих за переход в АФК ради участия в ЧМ? Это что же значит, Европа от нас отказалась, но если наша сборная окольными путями , через азиатские отборы - выбьет путевку, то в США 2026 году , нас будут ждать с распростертыми объятиями ?? Типа: «а это вы ловко придумали, мы сразу даже и не поняли! Велком ту ЧМ, красавцы». ?
Примерно также, как Израиль играл в Европейской квалификации на ЧМ2022 и одновременно воевал с Палестиной. Если (гипотетически) Россия проходит азиатскую квалификацию, а ее банально дисквалифицируют и не пускают на ЧМ, потому что могут, ну тогда о честном футболе можно вообще забыть. Также правильно сказал Сарычев, что футбол прогрессирует, и азиатские сборные, по крайней мере часть из них, уже не сельские любители, так или иначе лучше играть официальные матчи, нежели слышать от Валеры "Ну и еп, че, еп, это же товаряняки, нaх, зачем потеть то, еп"
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DeltaForce
Ответ NikoVinkovic
США много кого из азиатского отбора не ждёт с распростёртыми объятиями - Иран, КНДР, Китай. Но если эти сборные справедливо отберутся, то обязаны принять и не выпендриваться. И в случае допуска России к квалификации, с Россией точно так же.
Никто из этих стран не ведет сейчас войну.Глупое сравнение.
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stas82
Тогда лучше в Океанию,там только Новая Зеландия.Примерно наш уровень
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Антофф
Если долго смотреть на Азию...ааааааааааа! Так вот почему орёл двуглавый!.. 😀
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Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дима
Австралийцы и японцы охотно будут играть против россиян (нет)
Эти карликовые страны за неповиновение всегда можно сослать в санитарную зону от Винницы до Кракова
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Станислав Платонов
Может кто-то объяснит мне логику людей, ратующих за переход в АФК ради участия в ЧМ? Это что же значит, Европа от нас отказалась, но если наша сборная окольными путями , через азиатские отборы - выбьет путевку, то в США 2026 году , нас будут ждать с распростертыми объятиями ?? Типа: «а это вы ловко придумали, мы сразу даже и не поняли! Велком ту ЧМ, красавцы». ?
ЧМ не будет, но будут азиатские кубки для сборной и клубов, а это официальные турниры и игры, а не товарняки.
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Владислав Шипилов
Не 5 - больше.
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Lets Go
Надо играть там где есть возможнлсть
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Док163
Ответ Дима
Австралийцы и японцы охотно будут играть против россиян (нет)
Южная Корея , Новая Зеландия. И ещё много кто
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NikoVinkovic
Ответ DeltaForce
Никто из этих стран не ведет сейчас войну.Глупое сравнение.
Так а скорее всего вообще не допустят к квале.
Но в допущении в комментарии выше рассматривается вариант, что квала будет пройдена, а США к себе не пустят - мой коммент был про это.

А вообще рано загадывать. Кроме того, что к 2026-му году ситуация с войной может отличаться от нынешней, в самой Америке скорее всего будет тоже другое правительство.
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Станислав Платонов
Ответ NikoVinkovic
США много кого из азиатского отбора не ждёт с распростёртыми объятиями - Иран, КНДР, Китай. Но если эти сборные справедливо отберутся, то обязаны принять и не выпендриваться. И в случае допуска России к квалификации, с Россией точно так же.
Никто из этих стран на данный момент не ведёт активные боевые действия в роли агрессора на протяжении почти двух лет, так ещё и в центре Европы, так что сравнение некорректное.
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Станислав Платонов
Ответ vanpadovan
Примерно также, как Израиль играл в Европейской квалификации на ЧМ2022 и одновременно воевал с Палестиной. Если (гипотетически) Россия проходит азиатскую квалификацию, а ее банально дисквалифицируют и не пускают на ЧМ, потому что могут, ну тогда о честном футболе можно вообще забыть. Также правильно сказал Сарычев, что футбол прогрессирует, и азиатские сборные, по крайней мере часть из них, уже не сельские любители, так или иначе лучше играть официальные матчи, нежели слышать от Валеры "Ну и еп, че, еп, это же товаряняки, нaх, зачем потеть то, еп"
Вы пропустили ключевой тезис, о том , что РФ ведёт боевые действия в центре Европы, которые очень больно бьют по экономике главных бенефициаров европейского футбола. С таким же «успехом» можно и Сауд.Аравию припомнить, которая Йеменцев пачками уничтожает. Благородные европейские бонзы, конечно, высказывают глубокую озабоченность, но не более того. Короче, «это другое».
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Николай Игнатьев
Ответ Станислав Платонов
Может кто-то объяснит мне логику людей, ратующих за переход в АФК ради участия в ЧМ? Это что же значит, Европа от нас отказалась, но если наша сборная окольными путями , через азиатские отборы - выбьет путевку, то в США 2026 году , нас будут ждать с распростертыми объятиями ?? Типа: «а это вы ловко придумали, мы сразу даже и не поняли! Велком ту ЧМ, красавцы». ?
Странный вопрос для думающего человека, желающего лучшего своей Родине и ее спорту...
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Не уверен!!
Ответ Станислав Платонов
Может кто-то объяснит мне логику людей, ратующих за переход в АФК ради участия в ЧМ? Это что же значит, Европа от нас отказалась, но если наша сборная окольными путями , через азиатские отборы - выбьет путевку, то в США 2026 году , нас будут ждать с распростертыми объятиями ?? Типа: «а это вы ловко придумали, мы сразу даже и не поняли! Велком ту ЧМ, красавцы». ?
Ну человек немного глупый, что с него взять?! Отбор на ЧМ через Азию и участие в Кубке Азии-это возможно. Да, некоторые страны с нами не захотят играть, но точно кто-то будет. С Израилем же азиаты тоже не хотели и не хотят до сих пор играть. Только будет ситуация, что мы могли бы участвовать в отборе к ЧМ без права выхода на этот ЧМ. Или уже при попадание на ЧМ решали бы каждый раз насколько в данный момент возможен допуск к ЧМ. То что сейчас ничего не делаться и мы стоим - это плохо, так как нашу сборную отводит назад. И когда мы начнём играть - то нам нужно будет ещё годы, чтобы вернуться хотя бы на наш уровень.
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Zak Zotin
Это как установить китайский язык на устройстве - потом не найдешь как сделать обратно.
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