«Отказ от Азии – ошибка. Говорят, уровень не тот, но великая Германия проигрывает Японии 1:4. России не обыграть там 5 команд». Сарычев о желании остаться в УЕФА

Валерий Сарычев уверен, что РФС следовало перейти в Азиатскую конфедерацию.

«Неправильный был выбор – отказываться от Азии. Это была ошибка с позиции сборной команды.

Ближайшее время нам не светят еврокубки. Пока не решат вопрос с СВО, Европа нам ничего не даст.

Надо было в прошлом году переходить в Азию. А они говорят, что в АФК уровень не тот. Даже великая проигрывает 1:4. Есть пять стран, которые могут составить конкуренцию нашей сборной.

вряд ли обыграет Японию, , Южную Корею, Саудовскую Аравию и Австралию. Никакая наша сборная – опытная или молодая – их не обыграет. В этих странах футбол достаточно хорошо прогрессирует.

Почему бы нам не попробовать играть в , когда есть мотивация – чемпионат мира? Это же основная цель сборной!

Европа нас отрезала. А через Азию можно приобрести вариант попасть на ЧМ.

Сейчас мы стоим на нуле и создаем новую сборную для какого-то будущего. А в АФК было бы продолжение того, что имели. Был бы хоть какой-то сюжет, но мы опоздали», – сказал тренер вратарей «Кимхэ».

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