«Отказ от Азии – ошибка. Говорят, уровень не тот, но великая Германия проигрывает Японии 1:4. России не обыграть там 5 команд». Сарычев о желании остаться в УЕФА
Валерий Сарычев уверен, что РФС следовало перейти в Азиатскую конфедерацию.
«Неправильный был выбор – отказываться от Азии. Это была ошибка с позиции сборной команды.
Ближайшее время нам не светят еврокубки. Пока не решат вопрос с СВО, Европа нам ничего не даст.
Надо было в прошлом году переходить в Азию. А они говорят, что в АФК уровень не тот. Даже великая Германия проигрывает Японии 1:4. Есть пять стран, которые могут составить конкуренцию нашей сборной.
Сборная России вряд ли обыграет Японию, Иран, Южную Корею, Саудовскую Аравию и Австралию. Никакая наша сборная – опытная или молодая – их не обыграет. В этих странах футбол достаточно хорошо прогрессирует.
Почему бы нам не попробовать играть в Азии, когда есть мотивация – чемпионат мира? Это же основная цель сборной!
Европа нас отрезала. А через Азию можно приобрести вариант попасть на ЧМ.
Сейчас мы стоим на нуле и создаем новую сборную для какого-то будущего. А в АФК было бы продолжение того, что имели. Был бы хоть какой-то сюжет, но мы опоздали», – сказал тренер вратарей «Кимхэ».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Но в допущении в комментарии выше рассматривается вариант, что квала будет пройдена, а США к себе не пустят - мой коммент был про это.
А вообще рано загадывать. Кроме того, что к 2026-му году ситуация с войной может отличаться от нынешней, в самой Америке скорее всего будет тоже другое правительство.