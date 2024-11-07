Ванда может подать в суд на Икарди из-за неуплаты алиментов в течение 6 месяцев

Ванда Нара может подать на Мауро Икарди в суд из-за невыплаты алиментов.

Об этом сообщил телеведущий Диего Эстевес в эфире программы A la Tarde.

«Ванда Нара подаст на Мауро Икарди в суд за неуплату алиментов в течение последних шести месяцев. У нас есть информация, что Мауро Икарди не выплачивал алименты на содержание их общих дочерей», – сказал Эстевес.

Напомним, в июле Ванда Нара объявила о расставании с аргентинским нападающим «Галатасарая ».

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