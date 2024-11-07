Ванда может подать в суд на Икарди из-за неуплаты алиментов в течение 6 месяцев
Ванда Нара может подать на Мауро Икарди в суд из-за невыплаты алиментов.
Об этом сообщил телеведущий Диего Эстевес в эфире программы A la Tarde.
«Ванда Нара подаст на Мауро Икарди в суд за неуплату алиментов в течение последних шести месяцев. У нас есть информация, что Мауро Икарди не выплачивал алименты на содержание их общих дочерей», – сказал Эстевес.
Напомним, в июле Ванда Нара объявила о расставании с аргентинским нападающим «Галатасарая».
Икарди готов вернуться в чемпионат Аргентины, чтобы воссоединиться с Вандой (Диего Борински)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: MDZ
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