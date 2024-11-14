Ванда подала в суд на Икарди, обвинив его в нападении и гендерном насилии – об этом сообщил аргентинский телеведущий. «Галатасарай» просит не верить новостям

СМИ сообщили, что Ванда Нара подала в суд на Мауро Икарди.

Журналист Анхель де Брито в эфире América TV заявил, что Ванда Нара подала два иска на нападающего «Галатасарая » после его приезда в Аргентину. Там у футболиста произошла ссора с экс-возлюбленной.

«То, что вы сейчас услышите, очень серьезно. Ванда Нара подала жалобу на Мауро Икарди . Дело не в том, что она устала от него, дело в очень серьезном инциденте.

Она пошла навестить своих дочерей. Было уже поздно, и дети Ванды спали. Ванда и Мауро сильно поссорились, и он не хотел, чтобы она уходила. Они были в комнате, а единственный способ не выпустить оттуда человека – это встать у него на пути, спрятать ключи или что-то еще. Что-то подобное между ними и произошло. Она собрала свои вещи, смогла вырваться и ушла», – сказал де Брито в эфире передачи Los ángeles de la mañana.

Он добавил, что у Ванды и Икарди возник еще один конфликт, во время которого «ситуация вышла из-под контроля». «Первое обвинение квалифицируется как нападение, а второе – как гендерное насилие», – заявил аргентинский телеведущий.

По словам де Брито, Икарди уже проинформирован об исках и даст показания в гражданском суде Буэнос-Айреса 15 ноября.

«Галатасарай» опровергает эту информацию.

«Спекуляции о нашем футболисте Мауро Икарди не соответствуют действительности. Наш игрок отдыхает у себя дома в Аргентине.

Убедительно просим не обращать внимания на эти новости, направленные на то, чтобы давить на наших спортсменов», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Мауро восстанавливается после травмы крестообразной связки колена. Он не сыграет до конца сезона.

Ванда может подать в суд на Икарди из-за неуплаты алиментов в течение 6 месяцев