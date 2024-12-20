Ханси Флик: «Атлетико» сейчас лучшая команда, надо признать. Но если бы в начале сезона «Барсе» сказали, что 20 декабря будем 1-ми в Ла Лиге и 2-ми в ЛЧ, то мы бы ответили: «Годится, согласны»
«Сейчас «Атлетико» – лучшая команда, нужно это признать. У них 11 побед подряд. Матч будет сложным, хорошим, мы с нетерпением его ждем. Но это не финал.
Если бы тогда, когда наш проект только стартовал, кто-то сказал, что 20 декабря мы будем первыми в Ла Лиге и вторыми в Лиге чемпионов, мы бы ответили: «Годится, мы согласны».
Мы теряли очки, было тяжело, в последних матчах – против «Леганеса», «Лас-Пальмаса» дома – нужно было, конечно, побеждать. Но следует отдать им должное, они заслужили то, что получили, потому что играли лучше.
Игра с «Атлетико» – это другая игра. У нас хорошая команда, молодая, но нам также нужно прибавлять. Мы будем биться до конца сезона. Хотим добиться больших успехов в этом сезоне, но мы с командой знаем, что это непросто», – заявил главный тренер «Барселоны».
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