Симеоне о «Барсе»: «Мне нравится их молодежь, они прекрасно владеют мячом. Рафинья – один из лучших в Ла Лиге благодаря смелости и манере игры»

Диего Симеоне высказался о «Барселоне» перед матчем Ла Лиги.

Матч 18-го тура Ла Лиги пройдет 21 декабря на «Олимпик Льюис Компанис». Обе команды набрали по 38 очков и лидируют в чемпионате Испании . У мадридцев есть игра в запасе.

О том, лучший ли сейчас момент для игры с «Барселоной»

«Мы говорим об этом уже полтора месяца. Команда хорошо работает в целом, в каждом матче ищет те зоны, где, по нашему мнению, можно навредить сопернику.

Нам предстоит встретиться с командой, которая играет очень хорошо. Мне нравится их молодежь в центре поля, ребята, которые прекрасно владеют мячом.

Рафинья – один из лучших в Ла Лиге благодаря своей смелости и манере игры. У нас есть свои сильные стороны, чтобы проявить их в матче, который обещает быть интересным»

О том, возможно ли играть смело против «Барселоны»

«Я не знаю, как трактуется слово «смелость», каждый может интерпретировать его по-своему. Мы думаем о нашей команде и будем работать в соответствии с нашим планом».

О том, скажется ли отсутствие Ямаля

«Он выдающийся футболист, который прогрессирует день ото дня. В ситуациях один в один он один из лучших в атаке.

У «Барселоны» нет игрока с такими же характеристиками, но у них есть другие, такие как Ферран , Педри , Ольмо , которые могут действовать в другом ключе, чтобы достигать своих целей».

О том, повлияет ли победа в Барселоне на турнирные расклады

«Если мы будем ориентироваться только на это, играя против «Барселоны», то это неправильный путь. Побеждать нужно везде.

Полагать, что победа в Барселоне открывает дверь к чему-то важному, – никто этого не гарантирует. Останется еще 20 матчей. Это не связано с конкретной ареной. Я не воспринимаю это как нечто особенное».

Об отсутствии побед в Барселоне

«К счастью, в жизни у меня случались неудачи, и победить там мне не удалось. Зато я выигрывал везде и даже Ла Лигу.

Это вызов, чтобы стать лучше. Нам было сложно, цифры говорят сами за себя. Очевидно, я пока не нашел нужный ключ», – сказал главный тренер «Атлетико ».