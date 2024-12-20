Флик о матче с «Атлетико»: «Барса» хочет выиграть все трофеи, и начать надо с победы завтра. Должны быть готовы с первой секунды и до самого конца»

Ханси Флик высказался об игре с «Атлетико».

Матч 18-го тура Ла Лиги пройдет 21 декабря на «Олимпик Льюис Компанис». Обе команды набрали по 38 очков и лидируют в чемпионате Испании . У мадридцев есть игра в запасе.

«Мы потеряли ключевых игроков и подписали только Ольмо и Пау Виктора.

Команда очень сильно прогрессирует, но мы недовольны текущей ситуацией и будем бороться до конца. Это непросто, но мы хотим выиграть все трофеи, и начать надо с победы завтра.

Нам нужно быть готовыми с первой секунды. «Атлетико » забивает много голов в концовке матчей, поэтому мы должны быть сосредоточены от начала до конца.

Иметь такую серию побед (у «Атлетико» 11 побед подряд – Спортс’‘) – это невероятно. Они проделывают отличную работу, и я очень их уважаю.

Мне нравится личность и эмоциональность Симеоне, и видно, что команда такая же, как он. Но это ничего не меняет – мы хотим победить завтра», – сказал главный тренер «Барселоны».