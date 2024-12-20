Шкриньяр может перейти в аренду в «Галатасарай». Защитник «ПСЖ» открыт для трансфера зимой
Милан Шкриньяр может перейти в аренду в «Галатасарай».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сейчас клуб ведет переговоры с «ПСЖ» относительного перехода игрока этой зимой.
Обсуждения сосредоточены на арендной сделке. Сам центральный защитник открыт для трансфера.
29-летний игрок является одной из главных целей турецкого клуба для усиления обороны.
В этом сезоне Шкриньяр провел 5 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой словака можно ознакомиться здесь.
«Наполи» поборется с «Ювентусом» за Шкриньяра. Защитник «ПСЖ» может сменить клуб зимой (GdS)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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