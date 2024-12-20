Шкриньяр может перейти в аренду в «Галатасарай». Защитник «ПСЖ» открыт для трансфера зимой

Милан Шкриньяр может перейти в аренду в «Галатасарай».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сейчас клуб ведет переговоры с «ПСЖ» относительного перехода игрока этой зимой.

Обсуждения сосредоточены на арендной сделке. Сам центральный защитник открыт для трансфера.

29-летний игрок является одной из главных целей турецкого клуба для усиления обороны.

В этом сезоне Шкриньяр провел 5 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой словака можно ознакомиться здесь .

«Наполи» поборется с «Ювентусом» за Шкриньяра. Защитник «ПСЖ» может сменить клуб зимой (GdS)