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Шкриньяр может перейти в аренду в «Галатасарай». Защитник «ПСЖ» открыт для трансфера зимой

Милан Шкриньяр может перейти в аренду в «Галатасарай».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сейчас клуб ведет переговоры с «ПСЖ» относительного перехода игрока этой зимой.

Обсуждения сосредоточены на арендной сделке. Сам центральный защитник открыт для трансфера.

29-летний игрок является одной из главных целей турецкого клуба для усиления обороны.

В этом сезоне Шкриньяр провел 5 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой словака можно ознакомиться здесь.

«Наполи» поборется с «Ювентусом» за Шкриньяра. Защитник «ПСЖ» может сменить клуб зимой (GdS)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoМилан Шкриньяр
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
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