«Ювентус» хочет арендовать Шкриньяра зимой. Туринцам также интересны Бийол, Дрэгушин и Та

«Ювентус» хочет усилить защиту после травмы Бремера.

Как передает ilBianconero со ссылкой на Gazzetta dello Sport, турниры нацелились на защитника «ПСЖ » Милана Шкриньяра . Его хотят зимой арендовать на полгода, зарплату футболисту намерены выплачивать вместе с парижанами.

Однако Шкриньяр не единственный в списке вариантов «Ювентуса ». Клуб рассматривает аренду Раду Драгушина из «Тоттенхэма», который уже выступал за «Юве». Туринцам интересны также Джонатан Та из «Байера» и и Яка Бийол из «Удинезе».