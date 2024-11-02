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«Ювентус» хочет арендовать Шкриньяра зимой. Туринцам также интересны Бийол, Дрэгушин и Та

«Ювентус» хочет усилить защиту после травмы Бремера.

Как передает ilBianconero со ссылкой на Gazzetta dello Sport, турниры нацелились на защитника «ПСЖ» Милана Шкриньяра. Его хотят зимой арендовать на полгода, зарплату футболисту намерены выплачивать вместе с парижанами.

Однако Шкриньяр не единственный в списке вариантов «Ювентуса». Клуб рассматривает аренду Раду Драгушина из «Тоттенхэма», который уже выступал за «Юве». Туринцам интересны также Джонатан Та из «Байера» и и Яка Бийол из «Удинезе».

Опубликовано: Sports
Источник: ilBianconero
logoПСЖ
logoЮвентус
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoДжонатан Та
logoМилан Шкриньяр
logoБремер
logoЯка Бийол
logoРаду Дрэгушин
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