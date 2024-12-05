«Наполи» поборется с «Ювентусом» за Шкриньяра. Защитник «ПСЖ» может сменить клуб зимой (GdS)

«Наполи» поборется с «Ювентусом» за Милана Шкриньяра.

29-летний защитник «ПСЖ » может покинуть клуб в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что словак согласился на переход в «Ювентус ». По данным La Gazzetta dello Sport, в Шкриньяре также заинтересован «Наполи ».

В нынешнем сезоне защитник провел пять матчей за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. По ходу карьеры он выступал за «Интер» и «Сампдорию».