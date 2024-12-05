«Наполи» поборется с «Ювентусом» за Шкриньяра. Защитник «ПСЖ» может сменить клуб зимой (GdS)
«Наполи» поборется с «Ювентусом» за Милана Шкриньяра.
29-летний защитник «ПСЖ» может покинуть клуб в январе 2025 года.
Ранее сообщалось, что словак согласился на переход в «Ювентус». По данным La Gazzetta dello Sport, в Шкриньяре также заинтересован «Наполи».
В нынешнем сезоне защитник провел пять матчей за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. По ходу карьеры он выступал за «Интер» и «Сампдорию».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости