Шкриньяр согласился перейти в «Ювентус». Туринцы хотят предложить «ПСЖ» своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера (Foot Mercato)
Милан Шкриньяр согласился перейти в «Ювентус».
Туринский клуб хочет подписать защитника «ПСЖ» в качестве замены Бремеру, выбывшему до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.
По информации Foot Mercato, словацкий футболист уже дал согласие на переход. Теперь «бьянконери» должны договориться с парижанами.
Ожидается, что французский клуб запросит крупную сумму за трансфер. «Ювентус» попытается сбить цену, включив в сделку своих игроков.
В текущем сезоне Лиги 1 Шкриньяр провел 5 матчей. Статистику бывшего футболиста «Интера» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
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