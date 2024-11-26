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Шкриньяр согласился перейти в «Ювентус». Туринцы хотят предложить «ПСЖ» своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера (Foot Mercato)

Милан Шкриньяр согласился перейти в «Ювентус».

Туринский клуб хочет подписать защитника «ПСЖ» в качестве замены Бремеру, выбывшему до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена. 

По информации Foot Mercato, словацкий футболист уже дал согласие на переход. Теперь «бьянконери» должны договориться с парижанами.

Ожидается, что французский клуб запросит крупную сумму за трансфер. «Ювентус» попытается сбить цену, включив в сделку своих игроков. 

В текущем сезоне Лиги 1 Шкриньяр провел 5 матчей. Статистику бывшего футболиста «Интера» можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
logoсерия А Италия
logoМилан Шкриньяр
logoПСЖ
возможные трансферы
logoЮвентус
logoлига 1 Франция
logoБремер
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