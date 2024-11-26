Шкриньяр согласился перейти в «Ювентус». Туринцы хотят предложить «ПСЖ» своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера (Foot Mercato)

Милан Шкриньяр согласился перейти в «Ювентус».

Туринский клуб хочет подписать защитника «ПСЖ » в качестве замены Бремеру , выбывшему до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.

По информации Foot Mercato, словацкий футболист уже дал согласие на переход. Теперь «бьянконери» должны договориться с парижанами.

Ожидается, что французский клуб запросит крупную сумму за трансфер. «Ювентус » попытается сбить цену, включив в сделку своих игроков.

В текущем сезоне Лиги 1 Шкриньяр провел 5 матчей. Статистику бывшего футболиста «Интера» можно найти здесь .