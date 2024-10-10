«Ювентус» заинтересован в аренде Шкриньяра. Защитник недоволен игровым временем в «ПСЖ»

«Ювентус» может арендовать Милана Шкриньяра у «ПСЖ».

29-летний защитник подтвердил, что недоволен своим игровым временем в «ПСЖ», и есть конкретные шансы на его уход уже в январе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Ювентус » заинтересован в сделке только в том случае, если «ПСЖ » согласится на аренду. Другие клубы также рассматривают трансфер футболиста.

В текущем сезоне Лиги 1 Шкриньяр провел два матча. Подробная статистика словака доступна по ссылке .