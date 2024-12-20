Мостовой о «Крыльях»: «Клуб с историей. Не думаю, что их закроют, если не произойдет какой-то коллапс»

Александр Мостовой высказался о долге «Крыльев Советов» в 1 миллиард рублей.

Ранее об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

— Я не думаю, что «Крылья » закроют. Клуб с историей, да и футбол был, есть и будет всегда, если не произойдет какой-то коллапс.

— Может быть, это ветер в сторону «Акрона»?

— Мне, да и не только мне, всем трудно наблюдать. В нашей стране много чего происходит непонятного, тем более в футболе. Были клубы, которые открывались, потом закрывались. «Крылья» — это богатый регион, богатый клуб, стадион шикарный, поэтому – ну как? Ничему удивляться уже не приходится, — сказал экс-игрок сборной России.