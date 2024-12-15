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Пеп после 1:2 с «МЮ»: «Сити» не в лучшей форме, ситуация все хуже и хуже – нужен результат, чтобы поднять настроение. Пока я не нашел решение»

Пеп Гвардиола признался, что пока не нашел решение проблем «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в домашней игре 16-го тура АПЛ, пропустив на 88-й и 90-й минутах. «Манчестер Сити» проиграл 8 из 11 последних матчей, одержав лишь одну победу.

«К сожалению, в этом году такое случается часто. Мы многое упустили. Мы играли не очень хорошо. Раньше все было гладко, но теперь у нас возникли проблемы по разным причинам.

Мы много проигрываем. Мы выложились на все сто, и игра была практически закончена. Мы пропустили два гола, было очень сложно.

Так обстоят дела. Что я могу сказать? Мы не можем винить того или иного игрока, дело не в этом. Таков сезон, очень тяжелый сезон.

Мы играли не лучшим образом. Мы не в лучшей форме, и у нас есть некоторые проблемы. Теперь у нас не будет матчей целую неделю.

Прежде мы не проигрывали так много в двух предыдущих сезонах. Теперь мы проиграли восемь матчей. Приходится защищаться. Это тяжело. Мы должны двигаться дальше, попытаться найти решение и стараться выигрывать матчи.

Думаю, это не самое тяжелое поражение за девять лет. Поражения в Лиге чемпионов даются тяжелее. Но в данный момент нам нужны результаты, чтобы поднять настроение.

Ситуация становится все хуже и хуже. Я должен найти решение. Правда в том, что пока я его не нашел», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

Пеп раздавлен: «Сити» вел у «МЮ» за 2 минуты до конца и все упустил. История в 4 кадрах

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
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