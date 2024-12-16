Фоден после 1:2 с «МЮ»: «Сити» играет достаточно хорошо, чтобы набирать очки. Не время ныть – мы далеки от своего уровня, но верим в процесс и в тренера»
Вчера «горожане» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в домашнем дерби в 16-м туре АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл 8 из 11 последних матчей, одержав лишь одну победу на этом отрезке.
«Мы по-прежнему далеки от своего уровня, но я все еще верю, что мы играем достаточно хорошо, чтобы набирать очки и добиваться результатов. Главное – оставаться сосредоточенными на протяжении 90 минут, но в ключевые моменты мы постоянно отвлекаемся. Нам лишь нужно как следует сфокусироваться.
Мы держимся вместе, перестраиваемся и верим в себя после того, чего достигли в прошлом. Мы продолжаем верить в процесс и в тренера – уверен, что если мы будем это делать, то сможем вернуться к победам и выйти на свой уровень. Необходимо сохранять настрой на протяжении всех 90 минут, но сейчас у нас это не получается.
Мы должны вновь проявить характер, чтобы преодолеть этот спад. Сейчас не время ныть – важно держаться вместе, оставаться сильными и идти вперед. Уверен, что мы еще вернемся», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Пеп раздавлен: «Сити» вел у «МЮ» за 2 минуты до конца и все упустил. История в 4 кадрах
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