Килиан Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Я был нетерпелив, и это сыграло злую шутку. Сейчас мечтаю о командных трофеях, я пришел в лучший клуб мира за ЛЧ»

Килиан Мбаппе рассказал о своих целях на остаток карьеры.

– С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Но, когда становишься большим человеком, иногда чувствуешь себя незначительным.

Поначалу я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух.

Сейчас моя мечта – завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды.

– Какой важный трофей осталось выиграть?

– Лигу чемпионов. Но именно за этим я пришел в лучший клуб мира, – заявил форвард в интервью beIN Sports.