Хоселу:«Покинуть «Реал» – самое болезненное решение в моей жизни. Но я ушел с высоко поднятой головой и титулами. Клуб подписал одних из лучших форвардов мира: Мбаппе и Эндрика»

Хоселу рассказал, что ему было тяжело решиться покинуть «Реал».

34-летний форвард, сейчас выступающий за катарскую «Аль-Гарафу», провел в «Мадриде» прошлый сезон.

«Это был один из самых трудных моментов в моей карьере – отказаться от продолжения карьеры в «Реале». В конце концов, клуб продолжает расти и подписывать игроков, на тот момент подписали двух нападающих, входящих в число лучших в мире: Килиана Мбаппе и Эндрика. В моем возрасте нужно подумать о своей семье и о том, что было пережито в том сезоне.

Если честно, нам с женой было очень плохо, это было худшее время в нашей совместной карьере, потому что я считаю, что моя футбольная карьера разделена с женой. Правда в том, что это было самое тяжелое время. Отказ от продолжения карьеры в «Реале» был самым болезненным решением, которое я принял в своей жизни.

У всего есть начало и конец, и принять это решение было сложно, но я доволен им, потому что уйти в тот момент с высоко поднятой головой и с завоеванными титулами было лучше всего», – заявил Хоселу в программе El Hormiguero.