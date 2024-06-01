Луиш Фигу: «Винисиус – потрясающий, искусный игрок. В наши дни трудно найти футболиста, который всегда старается обыграть один в один и создать преимущество»
Луиш Фигу высказался о «Реале» и Винисиусе перед финалом Лиги чемпионов.
О «Реале»
«Это один из самых больших клубов в мире, у вас всегда есть возможность играть в больших турнирах, выигрывать самые важные титулы. Играть в этой футболке – большая честь и большая ответственность».
О Винисиусе Жуниоре
«Он потрясающий молодой игрок, очень талантливый. В наши дни трудно найти игрока, который всегда старается обыграть соперника один в один и создать преимущество для своей команды.
Мне нравится наблюдать за ним и за такими искусными игроками, как он», – сказал бывший полузащитник «Реала».
Сегодня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии». Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию.