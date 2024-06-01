Луиш Фигу: «Винисиус – потрясающий, искусный игрок. В наши дни трудно найти футболиста, который всегда старается обыграть один в один и создать преимущество»

Теги Луиш Фигу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Луиш Фигу высказался о «Реале» и Винисиусе перед финалом Лиги чемпионов.

О «Реале»

«Это один из самых больших клубов в мире, у вас всегда есть возможность играть в больших турнирах, выигрывать самые важные титулы. Играть в этой футболке – большая честь и большая ответственность».

О Винисиусе Жуниоре

«Он потрясающий молодой игрок, очень талантливый. В наши дни трудно найти игрока, который всегда старается обыграть соперника один в один и создать преимущество для своей команды.

Мне нравится наблюдать за ним и за такими искусными игроками, как он», – сказал бывший полузащитник «Реала».

Сегодня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии». Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию.

8 комментариев
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Луиш Фигу фигни не скажет. Мой кумир.
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Из скольких же игроков Анчелоти смог сделать топов !
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Ждем неимоверное количество поклонников бчк, что бы захейтить все
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Когда легенда Барселоны говорит такое, это дорогого стоит.
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Ответ Dexter Morgan
Луиш Фигу фигни не скажет. Мой кумир.
Такая же тема, наблюдал за ним, и после его перехода начал болеть за Реал Мадрид. Прошло 24 года уже
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Ответ gv2ryf9ztn
Такая же тема, наблюдал за ним, и после его перехода начал болеть за Реал Мадрид. Прошло 24 года уже
Есть, что то общее. Ну Фигу был очень хорош на фланге в позиционной атаке. Обыгрывал на носовом платке. Винисиус лучше в "атаках сходу", но скорости через свободные зоны.
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