Луиш Фигу: «Винисиус – потрясающий, искусный игрок. В наши дни трудно найти футболиста, который всегда старается обыграть один в один и создать преимущество»

Луиш Фигу высказался о «Реале» и Винисиусе перед финалом Лиги чемпионов.

О «Реале»

«Это один из самых больших клубов в мире, у вас всегда есть возможность играть в больших турнирах, выигрывать самые важные титулы. Играть в этой футболке – большая честь и большая ответственность».

О Винисиусе Жуниоре

«Он потрясающий молодой игрок, очень талантливый. В наши дни трудно найти игрока, который всегда старается обыграть соперника один в один и создать преимущество для своей команды.

Мне нравится наблюдать за ним и за такими искусными игроками, как он», – сказал бывший полузащитник «Реала».

Сегодня « » сыграет в финале чемпионов против «Боруссии». Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию.