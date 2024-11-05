Гути о класико в 2002-м: «Была не только свиная голова, но и бутылки, которые могли пробить голову – игроки «Барсы» тоже были удивлены, вероятно. Все это было против Фигу»
Встреча «Барселоны» и «Реала» 23 ноября 2002 года завершилась со счетом 0:0. Во время этого матча в Луиша Фигу, перешедшего в мадридский клуб из стана каталонцев, бросили свиную голову.
Ранее фанаты кинули свиную голову на поле в игре 32-го тура чемпионата Бразилии между «Коринтиансом» и «Палмейрасом» (2:0).
«Я не слышал партнера по команде, который был в метре от меня – это было действительно невыносимо. Трудно сосредоточиться на футболе и не думать о чем-то другом. [Игру] следовало приостановить. Фигу вышел вот так [закрыв уши], это было невыносимо.
Было просто невозможно сосредоточиться на футболе. Мы не могли представить себе подобное – так продолжалось все 90 минут, это было что-то невероятное, правда.
Слава богу, ничего не случилось, потому что была [брошена на поле] не только голова поросенка, но и стеклянные бутылки, которые могли прилететь тебе в голову и пробить ее.
Они [игроки «Барселоны»] тоже были удивлены, что все зашло так далеко – вероятно, они испытывали то же самое, что и мы. Люди не болели за «Барселону» – все это было направлено против Фигу», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.
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