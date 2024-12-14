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  • «Ман Сити» пообщался с Погба o трансфере. Хавбек сомневается из-за игры за «МЮ» и предпочел бы Италию, Испанию или Германию (The Independent)
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«Ман Сити» пообщался с Погба o трансфере. Хавбек сомневается из-за игры за «МЮ» и предпочел бы Италию, Испанию или Германию (The Independent)

«Манчестер Сити» интересен Поль Погба.

The Independent сообщает, что «горожане» связались с полузащитником, покинувшим «Ювентус» в качестве свободного агента, и обсудили с ним возможный трансфер.

При этом сам француз сомневается в том, стоит ли возвращаться в Манчестер и Англию в целом после выступлений за «Манчестер Юнайтед».

В то же время подчеркивается, что Погба хотел бы продолжить выступать на самом высоком уровне и отдает предпочтение Ла Лиге, Серии А и Бундеслиге.

Напомним, что Поль успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения был сокращен до 18 месяцев и закончится в марте следующего года.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Independent
logoПоль Погба
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoМанчестер Юнайтед
logoЮвентус
возможные трансферы
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