«Ман Сити» пообщался с Погба o трансфере. Хавбек сомневается из-за игры за «МЮ» и предпочел бы Италию, Испанию или Германию (The Independent)

«Манчестер Сити» интересен Поль Погба.

The Independent сообщает, что «горожане» связались с полузащитником, покинувшим «Ювентус » в качестве свободного агента, и обсудили с ним возможный трансфер.

При этом сам француз сомневается в том, стоит ли возвращаться в Манчестер и Англию в целом после выступлений за «Манчестер Юнайтед ».

В то же время подчеркивается, что Погба хотел бы продолжить выступать на самом высоком уровне и отдает предпочтение Ла Лиге , Серии А и Бундеслиге.

Напомним, что Поль успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения был сокращен до 18 месяцев и закончится в марте следующего года.