Йорк хочет возвращения Погба в «МЮ»: «Он не пьет, следит за собой, можно рискнуть и предложить ему двухлетний контракт. Поль лучше тех полузащитников, которые есть в клубе»

Дуайт Йорк считает, что «МЮ» стоит рискнуть и подписать Поля Погба.

«Поль Погба лучше тех, кто у нас есть сейчас, это уж точно. Примут ли его болельщики обратно и облегчат ли ему жизнь – не знаю, это может стать проблемой.

Физически готовый Погба, играющий так, как он умеет, определенно добавит качества команде. Он невероятный игрок, у него действительно большой талант. Он придает команде ту самую «изюминку» своим присутствием. Он делает то, чего не могут другие игроки.

Я думаю, учитывая дисквалификацию и то, что он был вне футбола, ему есть что доказывать. Он не пьет, очевидно, следит за собой, поэтому можно рискнуть и предложить ему двухлетний контракт. Я бы рассмотрел этот вариант. Я точно не стал бы отвергать такую возможность. Я бы серьезно это обдумал. Почему нет? Глядя на нашу полузащиту, появление Погба улучшило бы ситуацию», – сказал бывший нападающий «МЮ » в интервью Sports Lens.

Напомним, что Поль успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения был сокращен до 18 месяцев и закончится в марте следующего года.