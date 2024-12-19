Йорк хочет возвращения Погба в «МЮ»: «Он не пьет, следит за собой, можно рискнуть и предложить ему двухлетний контракт. Поль лучше тех полузащитников, которые есть в клубе»
«Поль Погба лучше тех, кто у нас есть сейчас, это уж точно. Примут ли его болельщики обратно и облегчат ли ему жизнь – не знаю, это может стать проблемой.
Физически готовый Погба, играющий так, как он умеет, определенно добавит качества команде. Он невероятный игрок, у него действительно большой талант. Он придает команде ту самую «изюминку» своим присутствием. Он делает то, чего не могут другие игроки.
Я думаю, учитывая дисквалификацию и то, что он был вне футбола, ему есть что доказывать. Он не пьет, очевидно, следит за собой, поэтому можно рискнуть и предложить ему двухлетний контракт. Я бы рассмотрел этот вариант. Я точно не стал бы отвергать такую возможность. Я бы серьезно это обдумал. Почему нет? Глядя на нашу полузащиту, появление Погба улучшило бы ситуацию», – сказал бывший нападающий «МЮ» в интервью Sports Lens.
Напомним, что Поль успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения был сокращен до 18 месяцев и закончится в марте следующего года.
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