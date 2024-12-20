«Челси» продлил контракт с Ачимпонгом до 2029 года. 18-летний защитник Англии U20 интересен «Реалу», «Ливерпулю» и «ПСЖ»
«Челси» объявил о продлении контракта с Джошем Ачимпонгом.
Новое соглашение с 18-летним защитником сборной Англии U20 рассчитано до июня 2029 года.
Ачимпонг дебютировал за «синих» в прошлом сезоне, выйдя на замену 2 мая в игре АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).
В текущем сезоне он провел два полных матча в Лиге конференций – с «Астаной» (3:1) и «Шэмрок Роверс» (5:1).
Сообщалось, что Ачимпонг интересен «Реалу», «Ливерпулю» и «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Челси»
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