«Реалу» интересен 21-летний защитник «Велес Сарсфилд» Валентин Гомес. Он стоит 10 млн евро

«Реал» следит за несколькими молодыми защитниками.

По сведениям As, внимание мадридцев привлек Валентин Гомес из «Велес Сарсфилд ». 21-летний футболист также нравится «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Отмечается, что заплатить за аргентинца придется около 10 млн евро.

В этом году он провел 28 матчей в чемпионате Аргентины и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

В число интересующих «Реал » игроков входят также Джош Ачимпонг из «Челси » и Витор Рейс из «Палмейрас » – им по 18 лет. Однако бразильский клуб не желает идти ни на какие уступки в возможных переговорах о трансфере игрока, отступные за которого – около 100 млн евро.