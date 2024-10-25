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«Реалу» интересен 21-летний защитник «Велес Сарсфилд» Валентин Гомес. Он стоит 10 млн евро

«Реал» следит за несколькими молодыми защитниками.

По сведениям As, внимание мадридцев привлек Валентин Гомес из «Велес Сарсфилд». 21-летний футболист также нравится «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Отмечается, что заплатить за аргентинца придется около 10 млн евро.

В этом году он провел 28 матчей в чемпионате Аргентины и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В число интересующих «Реал» игроков входят также Джош Ачимпонг из «Челси» и Витор Рейс из «Палмейрас» – им по 18 лет. Однако бразильский клуб не желает идти ни на какие уступки в возможных переговорах о трансфере игрока, отступные за которого – около 100 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoЧелси
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logoвысшая лига Бразилия
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logoвысшая лига Аргентина
logoВелес Сарсфилд
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деньги
Джош Ачимпонг
Витор Рейс
Валентин Гомес
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