«Реал» может сделать предложение о трансфере защитника «Челси» Ачимпонга в январе. 18-летний игрок интересен «Ливерпулю», «ПСЖ» и «Боруссии»

«Реал» может подписать 18-летнего защитника «Челси» зимой.

Мадридский клуб проявляет интерес к Джошу Ачимпонгу и рассматривает возможность трансфера уже в этом январе, пишет The Independent.

«Реал» планирует укрепить правый фланг обороны после травмы Даниэля Карвахаля – и видит в Ачимпонге футболиста, который сможет как подменить испанца в краткосрочной перспективе, так и стать твердым игроком основы в будущем.

Несмотря на то, что «Реал » также проявляет предметный интерес к Тренту Александер-Арнолду, клуб еще не предпринимал решительных действий, чтобы подписать его. Мадридцы оценивают целесообразность трансфера игрока с высокими финансовыми запросами и рассматривают возможность подписания футболиста более оборонительного плана.

Отмечается, что за Ачимпонгом также следят «Ливерпуль », «Тоттенхэм », «Ньюкасл», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». Контракт защитника с «Челси» рассчитан до 2026 года.

Лондонцы считают игрока неприкосновенным и не намерены его продавать.