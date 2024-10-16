«Реал» может сделать предложение о трансфере защитника «Челси» Ачимпонга в январе. 18-летний игрок интересен «Ливерпулю», «ПСЖ» и «Боруссии»
Мадридский клуб проявляет интерес к Джошу Ачимпонгу и рассматривает возможность трансфера уже в этом январе, пишет The Independent.
«Реал» планирует укрепить правый фланг обороны после травмы Даниэля Карвахаля – и видит в Ачимпонге футболиста, который сможет как подменить испанца в краткосрочной перспективе, так и стать твердым игроком основы в будущем.
Несмотря на то, что «Реал» также проявляет предметный интерес к Тренту Александер-Арнолду, клуб еще не предпринимал решительных действий, чтобы подписать его. Мадридцы оценивают целесообразность трансфера игрока с высокими финансовыми запросами и рассматривают возможность подписания футболиста более оборонительного плана.
Отмечается, что за Ачимпонгом также следят «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». Контракт защитника с «Челси» рассчитан до 2026 года.
Лондонцы считают игрока неприкосновенным и не намерены его продавать.
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