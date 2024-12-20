Мареска о 5:1 с «Шэмроком»: «В таких матчах легко сыграть ниже своих возможностей, но игроки «Челси» показали, насколько они профессиональны. Они знают: не будут работать должным образом – играть не будут»

Энцо Мареска оценил победу над «Шэмрок Роверс» (5:1) в Лиге конференций.

«Я очень доволен и игрой, и результатом. В матчах такого рода легко сыграть ниже своих возможностей, но ребята показали, насколько они профессиональны – так и должно быть. Они знают: не будут работать должным образом – играть не будут.

С момента моего прихода стараемся ротировать состав, и сегодня пришел черед молодых игроков. Ачимпонг и Джордж все еще очень молоды, но мы ими довольны», – сказал тренер «Челси » в эфире TNT Sports.