Мареска о 5:1 с «Шэмроком»: «В таких матчах легко сыграть ниже своих возможностей, но игроки «Челси» показали, насколько они профессиональны. Они знают: не будут работать должным образом – играть не будут»
Энцо Мареска оценил победу над «Шэмрок Роверс» (5:1) в Лиге конференций.
«Я очень доволен и игрой, и результатом. В матчах такого рода легко сыграть ниже своих возможностей, но ребята показали, насколько они профессиональны – так и должно быть. Они знают: не будут работать должным образом – играть не будут.
С момента моего прихода стараемся ротировать состав, и сегодня пришел черед молодых игроков. Ачимпонг и Джордж все еще очень молоды, но мы ими довольны», – сказал тренер «Челси» в эфире TNT Sports.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем