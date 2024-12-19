Федорищев о поздравлении «Акрона» в канале «Крыльев»: «Цель в том, чтобы самарский спорт был един. Хочется чтобы мы, самарцы, поздравляли тольяттинцев. И мы будем это делать»

Вячеслав Федорищев высказался о поздравлении «Акрона» «Крыльями Советов».

7 декабря «Акрон» обыграл «Зенит» (2:1) в 18-м туре Мир РПЛ .

«Крылья Советов » поздравили тольяттинцев с победой в своем телеграм-канале, сделав репост видео губернатора Самарской области, после чего футболисты самарской команды выразили недовольство решением пресс-службы клуба в комментариях к публикации.

«Сейчас острая реакция будет на все. Мы поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом » на домашнем стадионе. Я, как губернатор, не мог не поздравить.

Больше скажу: у меня есть цель, чтобы самарский спорт был един. И даже если у нас есть внутреннее дерби, конкуренция, [хочется], чтобы мы, как самарцы, по-настоящему болели за тольяттинскую команду – потому что мы самарский спорт – и поздравляли их. И мы будем это делать.

Негатив не вокруг поздравлений «Акрону ». Он вокруг ситуации, которая сложилась», – сказал Федорищев в программе «Очная ставка».