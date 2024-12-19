Федорищев о поздравлении «Акрона» в канале «Крыльев»: «Цель в том, чтобы самарский спорт был един. Хочется чтобы мы, самарцы, поздравляли тольяттинцев. И мы будем это делать»
7 декабря «Акрон» обыграл «Зенит» (2:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
«Крылья Советов» поздравили тольяттинцев с победой в своем телеграм-канале, сделав репост видео губернатора Самарской области, после чего футболисты самарской команды выразили недовольство решением пресс-службы клуба в комментариях к публикации.
«Сейчас острая реакция будет на все. Мы поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом» на домашнем стадионе. Я, как губернатор, не мог не поздравить.
Больше скажу: у меня есть цель, чтобы самарский спорт был един. И даже если у нас есть внутреннее дерби, конкуренция, [хочется], чтобы мы, как самарцы, по-настоящему болели за тольяттинскую команду – потому что мы самарский спорт – и поздравляли их. И мы будем это делать.
Негатив не вокруг поздравлений «Акрону». Он вокруг ситуации, которая сложилась», – сказал Федорищев в программе «Очная ставка».
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