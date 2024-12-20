Форвард «Челси» Гиу сделал первый хет-трик в карьере с «Шэмрок Роверс». В прошлом матче ЛК у 18-летнего воспитанника «Барсы» был дубль

Марк Гиу сделал первый хет-трик в профессиональной карьере.

«Челси» играет с «Шэмрок Роверс» (4:1, второй тайм) в 6-м туре Лиге конференций. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

18-летний форвард лондонцев забил на 22-й, 34-й и 48-й минутах матча. В прошлом матче Лиги конференций с «Астаной» (3:1) игрок сделал дубль.

Всего в 6 матчах турнира «Челси» забил 24 гола.

В АПЛ Гиу провел только 1 матч, не отметившись результативными действиями. Испанец, воспитывавшийся в «Барселоне», сменил клуб этим летом.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь .