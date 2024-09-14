Деку об уходе Гиу: «Челси» выплатил клаусулу, и он ушел. «Барса» предложила ему новый контракт и значимый проект, но он выбрал другой путь»
Деку высказался об уходе Марка Гиу из «Барселоны».
18-летний нападающий подписал контракт с «Челси» по схеме 5+1. Лондонский клуб активировал пункт об отступных в размере 6 миллионов евро.
«Челси выплатил клаусулу, и он ушел. У него был старый договор с отступными в шесть миллионов евро. Ему предложили новый контракт и значимый проект, но он принял решение пойти другим путем», – сказал спортивный директор «Барселоны».
Португалец подчеркнул, что клуб пытался его удержать: «Но у нас не получилось. Игрок выбрал предложение «Челси». Мы предложили ему проект, в котором видели его нападающим «Барселоны», но он отказался», – добавил Деку.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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