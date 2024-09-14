Деку об уходе Гиу: «Челси» выплатил клаусулу, и он ушел. «Барса» предложила ему новый контракт и значимый проект, но он выбрал другой путь»

Деку высказался об уходе Марка Гиу из «Барселоны».

18-летний нападающий подписал контракт с «Челси » по схеме 5+1. Лондонский клуб активировал пункт об отступных в размере 6 миллионов евро.

«Челси выплатил клаусулу, и он ушел. У него был старый договор с отступными в шесть миллионов евро. Ему предложили новый контракт и значимый проект, но он принял решение пойти другим путем», – сказал спортивный директор «Барселоны».

Португалец подчеркнул, что клуб пытался его удержать: «Но у нас не получилось. Игрок выбрал предложение «Челси». Мы предложили ему проект, в котором видели его нападающим «Барселоны», но он отказался», – добавил Деку .