Мостовой о Кагигао в «Спартаке»: «Испанец – двоюродный брат Абаскаля? Спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист, но пусть с «Факелом» попробует результата добиться»

Александр Мостовой высказался о возможном новом спортивном директоре «Спартака».

Ранее сообщалось , что основным кандидатом на эту должность является Фрэнсис Кагигао, возглавляющий отдел международных отношений и скаутинга «Галатасарая »

«Испанец – двоюродный брат Абаскаля ? Откуда мы можем знать, кто это, если мы в футбол играли всю жизнь! Я уже ничему не удивляюсь. Помню, когда академией имени Федора Черенкова руководил алжирец! Это же безумие! Но тот, хорошо хоть, в футбол играл...

С другой стороны, спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист. Но откуда они все появляются? Почему из Испании? Приедет, заработает денег и уедет. Только испанцу повезло, что красно-белые сейчас хороши. Сделает себе имя, может быть.

Пусть попробует приехать в Воронеж и добиться результата с «Факелом ». А со «Спартаком » много кто может работать», – сказал бывший игрок сборной России.