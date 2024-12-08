У Энцо 9 (3+6) очков в 6 последних матчах за «Челси». Хавбек Аргентины забил «Тоттенхэму»
Энцо Фернандес набрал 9 очков в 6 последних матчах за «Челси».
Чемпион мира в составе сборной Аргентины забил гол в матче 15-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Челси» (3:4).
Это третий гол Энцо в 4 последних матчах за «синих». Также на отрезке последних 6 игр в клубе у него 6 результативных передач.
Подробная статистика 23-летнего полузащитника доступна здесь.
Энцо расстался с женой-инфлюенсером, которая была его возлюбленной детства и родила двоих детей. Игрок «Челси» захотел пожить отдельно
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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