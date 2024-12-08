У Энцо 9 (3+6) очков в 6 последних матчах за «Челси». Хавбек Аргентины забил «Тоттенхэму»

Энцо Фернандес набрал 9 очков в 6 последних матчах за «Челси».

Чемпион мира в составе сборной Аргентины забил гол в матче 15-го тура АПЛ «Тоттенхэм » – «Челси » (3:4).

Это третий гол Энцо в 4 последних матчах за «синих». Также на отрезке последних 6 игр в клубе у него 6 результативных передач.

Подробная статистика 23-летнего полузащитника доступна здесь .

Энцо расстался с женой-инфлюенсером, которая была его возлюбленной детства и родила двоих детей. Игрок «Челси» захотел пожить отдельно