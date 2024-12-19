«Игроки вроде Винисиуса приобрели такую значимость, что их сложно дисциплинировать. В своем окружении они герои, не могут спуститься с небес». Нетцер о бразильце

Гюнтер Нетцер заявил, что Винисиусу не хватает дисциплины.

Ранее Лотар Маттеус раскритиковал поведение вингера «Реала »: «Второй Неймар. Подначивает публику, вступает в стычки, провоцирует. Считаю правильным «Золотой мяч» Родри – у него больше интеллекта и харизмы».

«Все, что говорит Лотар, абсолютно верно.

К этому стоит добавить, что игроки вроде Винисиуса приобрели такую значимость и популярность, что тренерам или руководству сложно дисциплинировать их – даже если это необходимо.

Эти игроки в своем окружении являются такими героями, что они не могут спуститься с небес», – сказал бывший полузащитник сборной ФРГ.