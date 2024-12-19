Ямаль подарил более 100 наушников игрокам Ла Масии. В рамках сотрудничества они предназначались футболистам основы «Барсы», но Ламин сказал, что лучше раздать детям
Американский производитель наушников Beats, сотрудничающий с 17-летним вингером «Барселоны», предложил несколько экземпляров для его партнеров по основной команде.
Ямаль, будучи воспитанником Ла Масии решил, что будет правильным передать подарки игрокам академии «Барселоны»: «Было бы лучше подарить их мальчикам и девочкам из Ла Масии», – сказал Ямаль.
Ламин подарил более 100 наушников Beats последнего поколения юным футболистам академии «блауграны». Каждый подарок сопровождался открыткой, подписанной самим игроком, с короткой надписью: «Чтобы вы наслаждались музыкой», украшенной эмодзи танцующего человека и наушников.
В Ла Масии этот жест встретили с восторгом. Все были впечатлены привязанностью и заботой игрока, который, несмотря на стремительный взлет, не забывает об истоках.
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