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  • Ямаль подарил более 100 наушников игрокам Ла Масии. В рамках сотрудничества они предназначались футболистам основы «Барсы», но Ламин сказал, что лучше раздать детям
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Ямаль подарил более 100 наушников игрокам Ла Масии. В рамках сотрудничества они предназначались футболистам основы «Барсы», но Ламин сказал, что лучше раздать детям

Ламин Ямаль подарил наушники игрокам Ла Масии.

Американский производитель наушников Beats, сотрудничающий с 17-летним вингером «Барселоны», предложил несколько экземпляров для его партнеров по основной команде.

Ямаль, будучи воспитанником Ла Масии решил, что будет правильным передать подарки игрокам академии «Барселоны»: «Было бы лучше подарить их мальчикам и девочкам из Ла Масии», – сказал Ямаль.

Ламин подарил более 100 наушников Beats последнего поколения юным футболистам академии «блауграны». Каждый подарок сопровождался открыткой, подписанной самим игроком, с короткой надписью: «Чтобы вы наслаждались музыкой», украшенной эмодзи танцующего человека и наушников.

В Ла Масии этот жест встретили с восторгом. Все были впечатлены привязанностью и заботой игрока, который, несмотря на стремительный взлет, не забывает об истоках. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoБарселона
музыка
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