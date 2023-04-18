Погба рассказал в суде, что история с вымогательством оказала сильное влияние на его травмы. Преступники убеждали Поля, что защитили его от другой попытки вымогательства

Поль Погба дал новые показания по делу о шантаже .

Напомним, ранее игрок сборной Франции заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Матиа предъявили обвинения в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре. Четырем другим подозреваемым в возрасте от 27 до 36 лет также предъявили обвинения.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, в прошлом месяце снова дал показания в зале суда.

Игрок « », в частности, рассказал о крупных суммах денег, которые он одалживал людям из окружения Матиа. Например, он дал 38 000 евро человеку, известному как Бубакар К. Тот хотел купить золото, а долг так и не вернул.

Также Погба вспомнил об инциденте, когда его удерживали в квартире вооруженные люди. Это произошло в марте 2022 года. По словам футболиста, его знакомый Рушдан привел этих людей в квартиру и заявил, что они защитили Поля от другой попытки вымогательства во время Недели моды в Париже. Рушдан добавил, что он выступил гарантом в операции и что он пострадает, если Погба не заплатит.

Футболист хотел лучшее решение в данной ситуации и пообещал заплатить. Он должен был передать вымогателям 100 000 евро наличными через Бубакара К. Хотя Погба заранее сделал селфи с деньгами, чтобы сохранить его в качестве доказательства, Бубакар отрицает, что когда-либо получал эти деньги.

Два дня спустя Рушдан рассказал Погба, что познакомился с вымогателями в тюрьме, и те из уважения к нему предложили Погба защиту. Рушдан сказал Полю не обращаться в полицию, так как она «ничего не сможет сделать».

Погба также рассказал о влиянии, которое эта история оказала на его игровую карьеру.

«Я долгое время держал все это в себе, а потом раскрыл это. Эта история оказала большое влияние на мой организм, особенно на мои травмы. Я говорил об этом с тренером сборной Франции.

Я думал, что это правда, я хотел защитить их. Я думал, что существует так называемая служба безопасности, и что моим друзьям и семье хотят причинить вред», – сказал игрок сборной .