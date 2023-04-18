Погба рассказал в суде, что история с вымогательством оказала сильное влияние на его травмы. Преступники убеждали Поля, что защитили его от другой попытки вымогательства

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия происшествия Поль Погба Футбол

Поль Погба дал новые показания по делу о шантаже .

Напомним, ранее игрок сборной Франции заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Матиа предъявили обвинения в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре. Четырем другим подозреваемым в возрасте от 27 до 36 лет также предъявили обвинения.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, в прошлом месяце Поль снова дал показания в зале суда. 

Игрок «Ювентуса», в частности, рассказал о крупных суммах денег, которые он одалживал людям из окружения Матиа. Например, он дал 38 000 евро человеку, известному как Бубакар К. Тот хотел купить золото, а долг так и не вернул. 

Также Погба вспомнил об инциденте, когда его удерживали в квартире вооруженные люди. Это произошло в марте 2022 года. По словам футболиста, его знакомый Рушдан привел этих людей в квартиру и заявил, что они защитили Поля от другой попытки вымогательства во время Недели моды в Париже. Рушдан добавил, что он выступил гарантом в операции и что он пострадает, если Погба не заплатит.

Футболист хотел лучшее решение в данной ситуации и пообещал заплатить. Он должен был передать вымогателям 100 000 евро наличными через Бубакара К. Хотя Погба заранее сделал селфи с деньгами, чтобы сохранить его в качестве доказательства, Бубакар отрицает, что когда-либо получал эти деньги.

Два дня спустя Рушдан рассказал Погба, что познакомился с вымогателями в тюрьме, и те из уважения к нему предложили Погба защиту. Рушдан сказал Полю не обращаться в полицию, так как она «ничего не сможет сделать». 

Погба также рассказал о влиянии, которое эта история оказала на его игровую карьеру.

«Я долгое время держал все это в себе, а потом раскрыл это. Эта история оказала большое влияние на мой организм, особенно на мои травмы. Я говорил об этом с тренером сборной Франции.

Я думал, что это правда, я хотел защитить их. Я думал, что существует так называемая служба безопасности, и что моим друзьям и семье хотят причинить вред», – сказал игрок сборной Франции

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35 комментариев

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Savardus
Мы установили тебе вымогательство прямо в вымогательство, чтобы мы могли вымогать у тебя деньги, пока у тебя вымогают деньги
+44
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Ильмарчик
Слушайте, под одной такой новостью парень писал, что Гаю Ричи пора взяться за этот сюжет. Вот точно, Благодатный материал плюс его фантазия и будет может не шедевр, но крепкая комедия в его стиле об известном футболисте с кучей недоумков друзей гангстеров.
+30
0
+30
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mold-cel
повезло, что ему не звонили со службы безопасности сбербанка
+28
0
+28
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Партизанен
Напоминает мне Балотелли, также просирает свою карьеру
+23
-2
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Циник Петербургский
Прискорбно, если в вымогательстве действительно участвовал его брат. Это в голову не укладывается.
+13
-2
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Мистер_Жук
Ответ Циник Петербургский
Прискорбно, если в вымогательстве действительно участвовал его брат. Это в голову не укладывается.
По-моему, подлые родственники- обычное дело, особенно вокруг более успешных людей
+11
0
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Назар Игорь
Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Какая у Поля тонкая, ранимая натура, просто плакать хочется.
+10
-2
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Пирс Морган
С такими родственниками и врагов не надо
+7
0
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Юрий Кечко
Мы вас грабить никому не дадим , сами будем (с)
+6
0
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Алексей Ненахов
Стал играть как говно , виноватых нашёл для оправдания
+9
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Overkiller
Ответ Циник Петербургский
Прискорбно, если в вымогательстве действительно участвовал его брат. Это в голову не укладывается.
Ну, тут у одного нидерладского лега братские отношения ещё интереснее складываются.
+5
-1
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Дмитрий
Ответ Мистер_Жук
По-моему, подлые родственники- обычное дело, особенно вокруг более успешных людей
А сколько в истории человечества друг дружку отравили, отрубили, заморили, сожгли, выкололи. Именно, что обычное дело для нас. Рутина
+3
0
+3
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Denis242424
Ответ Ильмарчик
Слушайте, под одной такой новостью парень писал, что Гаю Ричи пора взяться за этот сюжет. Вот точно, Благодатный материал плюс его фантазия и будет может не шедевр, но крепкая комедия в его стиле об известном футболисте с кучей недоумков друзей гангстеров.
Да. Вуду, деньги , два мяча.
+3
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Black-White Heart
Ответ mold-cel
повезло, что ему не звонили со службы безопасности сбербанка
Он бы все средства перевел сразу на безопасные счета.) И кредит взял.)
+3
0
+3
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сапёр Водичка
Всегда удивляло, в чем заключается смысл бесчисленных фотографий - особенно известных людей - с пачками купюр. Теперь немного прояснилось.
+2
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deimon7.7
Так и запишем:" Братишка вымогал у меня деньги, которые я трачу на прически. Из-за этого мои ноги не могли бежать за мячиком"
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Анатолий Magicbrain
Порочный круговорот вымогательств! Сначала Поль доит свои клубы, выходя на поле по праздникам и юбилеям, потом его сомнительные друзья доят самого Поля) не разорвать порочный круг!)
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fedorbazaykin
Фантастические истории если честно. У преступников план, надёжный как швейцарские часы был😅
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Лёха Жданчик
Это денежная карма....хотел заработать кучу денег и просто ходить по полю трусцой....теперь эти деньги приходиться отдавать бандосам...
То что легко пришло...так же легко и уйдет
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FortMinor
на самом деле сочувствую погба, то что родной брат опустился до такого - прискорбно
+1
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Валерий Петров
Ответ сапёр Водичка
Всегда удивляло, в чем заключается смысл бесчисленных фотографий - особенно известных людей - с пачками купюр. Теперь немного прояснилось.
Всё просто - самолюбование и понты.
+1
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Слава Молотов
мне кажется в этих историях с футболистами они выглядят совсем детьми. По-моему это манипуляция.
+1
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Назар Игорь
Ответ Мистер_Жук
По-моему, подлые родственники- обычное дело, особенно вокруг более успешных людей
Французы говорят -
"Предают только свои".
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Манковский
Ответ Ильмарчик
Слушайте, под одной такой новостью парень писал, что Гаю Ричи пора взяться за этот сюжет. Вот точно, Благодатный материал плюс его фантазия и будет может не шедевр, но крепкая комедия в его стиле об известном футболисте с кучей недоумков друзей гангстеров.
Внесите поправку в ваш комментарий:
"крепкая комедия в его стиле о недоумке футболисте с кучей недоумков друзей гангстеров".

А то не все смогут понять что речь про Погба.
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Achilles 21
плати нам и больше никому платить не будешь)))))),классика
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