Брат Погба заявил, что не знал о похищении Поля: «Если он так говорит, значит, так оно и было. Задаюсь вопросом, почему мне не рассказали об этом раньше»

Брат Поля Погба заявил, что не знал о похищении футболиста.

Футболист сборной Франции , отбывающий дисквалификацию за допинг, стал жертвой вымогательства и шантажа со стороны организованной банды, в которую входил его брат Матиа. Погба рассказал полиции, что в марте 2022 года был похищен двумя участниками банды, которые потребовали выплатить им 13 млн евро. В сентябре того же года Матиа Погба был заключен под стражу и освобожден спустя 3 месяца.

В июне прокуратура потребовала судить шестерых человек, включая брата Погба.

«Нет [я не знал об этом]. Если он так говорит, значит, так оно и было. Я ничего не видел. С марта по июль я разговаривал с ним нормально. Он меня ни разу не игнорировал.

[Мне сообщили о похищении] 29-30 июля. Я встретился с Рушданом и Мачикуром (другими обвиняемыми – Спортс’‘) в спортзале. Они начали с мартовской истории. Они сказали, что их ограбили, что они были жертвами. Я все еще задаюсь вопросом о том, почему мне не рассказали [правду об этой ситуации] раньше.

Я выслушал их версию, но хотел услышать версию каждого», – заявил Матиа Погба в суде.