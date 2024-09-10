6 человек будут судить по делу о похищении Погба и вымогательстве 13 млн евро в марте 2022-го. Обвинения предъявлены в том числе брату Поля Матиа

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия происшествия Поль Погба Матиа Погба Футбол

Во Франции пройдет суд по делу о похищении Поля Погба.

Футболист сборной Франции, дисквалифицированный на 4 года за допинг, стал жертвой вымогательства и шантажа со стороны организованной банды, в которую входил его брат Матиа. Погба рассказал полиции, что в марте 2022 года был похищен двумя участниками банды, которые потребовали выплатить им 13 млн евро. В сентябре того же года Матиа Погба был заключен под стражу и освобожден спустя 3 месяца.

В июне прокуратура потребовала судить шестерых человек, включая брата Погба.

Как передает RMC Sport, после двухлетнего расследования дела Матиа Погба и еще пятерых человек были переданы в суд. Троим друзьям детства и двум знакомым Погба предъявлены обвинения в вымогательстве, незаконном лишении свободы и преступном сговоре. Матиа Погба будут судить по обвинению в попытке вымогательства и преступном сговоре, поскольку он не присутствовал при похищении Поля.

Сообщается, что в ходе дачи показаний Матиа Погба утверждал, что опасался за свою безопасность и безопасность своих близких, поскольку другие подозреваемые манипулировали им и оказывали давление. Остальные члены преступного сговора заявляли, что являются жертвами, как и Погба, поскольку подвергались «давлению и нападениям» со стороны двух неизвестных вооруженных людей.

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10 комментариев
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ну и семейка
+4
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Очень дружелюбные и тёплые отношения, семейные так сказать))
+3
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Высокие отношения
+1
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Какая-то темная история
+1
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А потом Погба будет призывать голосовать за либералов и убеждать, что мигранты такие же французы )
+2
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Ответ Hubner
Очень дружелюбные и тёплые отношения, семейные так сказать))
Погба: «не брат ты мне, …»
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Высокие, высокие отношения! (с)
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Друзья детства и брат... представляю как Поль охренел
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Похоже что единственный нормальный человек в этой семейке - Флорентен Погба.
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Ответ Турбомарсоход
Похоже что единственный нормальный человек в этой семейке - Флорентен Погба.
да и тот, если сказать правду, свинья (с)
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