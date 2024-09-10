6 человек будут судить по делу о похищении Погба и вымогательстве 13 млн евро в марте 2022-го. Обвинения предъявлены в том числе брату Поля Матиа

Во Франции пройдет суд по делу о похищении Поля Погба.

Футболист сборной , дисквалифицированный на 4 года за допинг, стал жертвой вымогательства и шантажа со стороны организованной банды, в которую входил его брат Матиа. Погба рассказал полиции, что в марте 2022 года был похищен двумя участниками банды, которые потребовали выплатить им 13 млн евро. В сентябре того же года Матиа Погба был заключен под стражу и освобожден спустя 3 месяца.

В июне прокуратура потребовала судить шестерых человек, включая брата Погба.

Как передает RMC Sport, после двухлетнего расследования дела Матиа Погба и еще пятерых человек были переданы в суд. Троим друзьям детства и двум знакомым Погба предъявлены обвинения в вымогательстве, незаконном лишении свободы и преступном сговоре. Матиа Погба будут судить по обвинению в попытке вымогательства и преступном сговоре, поскольку он не присутствовал при похищении .

Сообщается, что в ходе дачи показаний утверждал, что опасался за свою безопасность и безопасность своих близких, поскольку другие подозреваемые манипулировали им и оказывали давление. Остальные члены преступного сговора заявляли, что являются жертвами, как и Погба, поскольку подвергались «давлению и нападениям» со стороны двух неизвестных вооруженных людей.