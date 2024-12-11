В «Оренбурге» смирились с вылетом из РПЛ, но не хотят увольнять Слишковича. В боснийце видят второго Личку (Legalbet)
По информации Legalbet, президент клуба Василий Еремякин верит в главного тренера и не хочет его увольнять.
Руководитель «Оренбурга» видит в Слишковиче второго Марцела Личку, возглавлявшего оренбуржцев с 2020 по 2023 годы. Русскоговорящий иностранец, по мнению Еремякина, является лучшим выбором для команды – он не связан с местными агентами, а европейский менталитет и знание русского языка в совокупности видят определяющим фактором.
Президент готов дать возможность боснийцу работать дальше в «Оренбурге», если только тот сам не решит уйти из клуба.
Кроме того, по данным источника, «Оренбург» смирился с тем, что вылетит из РПЛ.
После 18 туров чемпионата России «Оренбург» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице с 8 очками, отставая от зоны стыков на 6 баллов. В нынешнем сезоне Премьер-лиги команда одержала одну победу, пять раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Слишкович возглавляет команду с 7 октября.
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