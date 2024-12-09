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Гурцкая о Слишковиче: «Его футбол – не вставать с жопы и забить в единственной атаке. Все латиноамериканцы хотят уйти из «Оренбурга», Перес и Мансилья придумали травмы»

Латиноамериканские игроки «Оренбурга» не хотят работать с Владимиром Слишковичем.

Об этом рассказал Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

– У «Оренбурга» 12 легионеров. Если Василий Петрович (Еремякин – Спортс’’) с ними подойдет в мае…

– С ними нужно расставаться сейчас?

– К счастью, да. 

– Перес и Мансилья не приехали на матч с «Ахматом». Где они?

– Я думаю, что они уже и не приедут. Я знаю, к сожалению, больше, чем могу сказать. Там все латиноамериканцы хотят уйти.

Перес и Мансилья бойкотировали матч?

– Они не бойкотировали, а придумали травмы. Они не хотят работать с этим тренером. Все латиноамериканцы. Все понимают, что методика Слишковича не даст возможности спастись.

– Что за методика?

– От обороны, откусаться. Слишкович ведет все к тому, что если вдруг он останется, то надо всех латиноамериканцев убрать и привезти выходцев с Балкан. Футбол, в который он хочет играть, – не вставать с жопы и забить в единственной атаке. Это не латиноамериканский футбол. 

Это не то, что проповедовалось все время «Оренбургом», начиная от Лички. Назначение Слишковича – просто катастрофа.

– Чье это решение?

– Я думаю, это единоличное решение Василия Петровича. Сейчас я чувствую, что Дима Андреев не на сто процентов находится внутри команды.

Думаю, «Оренбург» готовится к Первой лиге. Им сейчас надо убирать Слишковича и брать тренера, который умеет работать в Первой лиге.

Я был уверен, что так и будет со Слишковичем, потому что его фактически взяли по объявлению в газете, – сказал футбольный агент. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
logoВладимир Слишкович
logoОренбург
Тимур Гурцкая
logoБрайан Мансилья
Василий Еремякин
logoМатиас Перес II
logoДмитрий Андреев
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