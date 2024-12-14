Мостовой назвал «Оренбург» худшей командой РПЛ: «Провалились по всем статьям, Слишкович ничего не смог изменить. Ощущение, что они первые на вылет»
Александр Мостовой назвал «Оренбург» худшей командой первой части сезона Мир РПЛ.
После 18 туров оренбуржцы с 8 очками замыкают таблицу Премьер-лиги.
«Худшая команда первой части сезона? Наверное, «Оренбург». Они провалились по всем статьям. Посмотрите, сколько они очков набрали и какой там разрыв.
Слишкович ничего не смог изменить, как играли до него, так и играли с ним. Посмотрим, что будет после зимнего перерыва, но есть ощущение, что «Оренбург» — первый на вылет», — сказал экс-игрок «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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