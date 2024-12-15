Аморим не включил Рэшфорда и Гарначо в заявку на матч с «Ман Сити»: «Я обращаю внимание на все: как вы едите, как одеваетесь. Это просто мой выбор»

Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо не включили в заявку «МЮ» на игру с «Сити».

Оба игрока не попали в список по решению тренера «Манчестер Юнайтед » Рубена Аморима .

«Мы стараемся оценивать все: тренировки, выступления, взаимодействие с партнерами, подталкивание их вперед. Когда мы анализируем и пытаемся выбрать состав, мы оцениваем все. Так что это просто мой выбор.

Я не хочу посылать какой-то сигнал. Это просто оценка, и они это знают. Игроки очень, очень умны. Все понимают мое решение. Мне нужно было выбрать. Это просто выбор.

Контекст сложный. Нам нужно побеждать, у нас сложная ситуация. Я обращаю внимание на все: как вы едите, как одеваетесь перед игрой. На все. Я оцениваю и затем должен принять решение. У меня много игроков на выбор.

Всегда одинаково [сообщаю о составе на матч]. Сообщение в вотсапе после последней тренировки. Они получили информацию.

Но с ними все в порядке. Они тренировались сегодня утром. Я был там, все было в порядке. Они тренировались очень хорошо», – сказал Аморим.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Гарначо лучше без интернета: обвинили в сливе состава, ставит скандальные лайки