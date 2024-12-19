Мбаппе о 3:0 с «Пачукой»: «В этот раз я выиграл на «Лусаиле». Второй трофей сезона, Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид»

Килиан Мбаппе прокомментировал завоевание с «Реалом» Межконтинентального кубка.

В финале турнира мадридский клуб на стадионе «Лусаил» в Катаре обыграл «Пачуку» из Мексики (3:0).

«Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид . Второй титул сезона.

На этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил»...» – написал нападающий «Реала».

На стадионе «Лусаил» в 2022 году прошел финал чемпионата мира, где Мбаппе в составе сборной Франции проиграл Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).