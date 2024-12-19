Мбаппе о 3:0 с «Пачукой»: «В этот раз я выиграл на «Лусаиле». Второй трофей сезона, Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид»
Килиан Мбаппе прокомментировал завоевание с «Реалом» Межконтинентального кубка.
В финале турнира мадридский клуб на стадионе «Лусаил» в Катаре обыграл «Пачуку» из Мексики (3:0).
«Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид. Второй титул сезона.
На этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил»...» – написал нападающий «Реала».
На стадионе «Лусаил» в 2022 году прошел финал чемпионата мира, где Мбаппе в составе сборной Франции проиграл Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
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