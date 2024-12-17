У Рэшфорда нет предложений, несмотря на готовность «МЮ» продать его. Клубы не устраивает зарплата Маркуса, его форма и поведение вне поля (Sky Sports)

У Маркуса Рэшфорда нет предложений от других клубов.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим в ближайшее время, однако его продажа в январе маловероятна .

По информации Sky Sports, на данный момент другие клубы не заинтересованы в подписании Рэшфорда. Невостребованность Маркуса на трансферном рынке объясняется его высокой зарплатой, а также его текущей формой и поведением вне поля.

Ранее Рубен Аморим не включил Рэшфорда в заявку на дерби с «Манчестер Сити» (2:1). После матча главный тренер «Манчестер Юнайтед », комментируя свое решение, заявил о необходимости «повысить стандарты на поле и за его пределами».

Контракт Рэшфорда с «МЮ» действует до 2028 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард отметился 4 голами и ассистом в 15 матчах АПЛ . Его статистику можно найти здесь .

«МЮ» готов продать Рэшфорда: кажется, он устал от футбола