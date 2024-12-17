У Рэшфорда нет предложений, несмотря на готовность «МЮ» продать его. Клубы не устраивает зарплата Маркуса, его форма и поведение вне поля (Sky Sports)
У Маркуса Рэшфорда нет предложений от других клубов.
Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим в ближайшее время, однако его продажа в январе маловероятна.
По информации Sky Sports, на данный момент другие клубы не заинтересованы в подписании Рэшфорда. Невостребованность Маркуса на трансферном рынке объясняется его высокой зарплатой, а также его текущей формой и поведением вне поля.
Ранее Рубен Аморим не включил Рэшфорда в заявку на дерби с «Манчестер Сити» (2:1). После матча главный тренер «Манчестер Юнайтед», комментируя свое решение, заявил о необходимости «повысить стандарты на поле и за его пределами».
Контракт Рэшфорда с «МЮ» действует до 2028 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард отметился 4 голами и ассистом в 15 матчах АПЛ. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем