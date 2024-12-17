Станкович, Карпин, Личка, Рахимов и Тедеев – претенденты на приз Winline лучшему тренеру в ноябре и декабре в РПЛ

Мир РПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру в ноябре и декабре.

У претендентов указана статистика за туры с 14-го по 18-й.

Приз могут выиграть следующие тренеры:

Деян Станкович , «Спартак » (15 очков, 5 матчей, 3-е место);

Марцел Личка , «Динамо » (9 очков, 5 матчей, 4-е место);

Валерий Карпин , «Ростов » (13 очков, 5 матчей, 7-е место);

Рашид Рахимов , «Рубин » (8 очков, 5 матчей, 8-е место);

Заур Тедеев , «Акрон» (9 очков, 5 матчей, 9-е место).

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ , эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.