Станкович, Карпин, Личка, Рахимов и Тедеев – претенденты на приз Winline лучшему тренеру в ноябре и декабре в РПЛ
Мир РПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру в ноябре и декабре.
У претендентов указана статистика за туры с 14-го по 18-й.
Приз могут выиграть следующие тренеры:
Деян Станкович, «Спартак» (15 очков, 5 матчей, 3-е место);
Марцел Личка, «Динамо» (9 очков, 5 матчей, 4-е место);
Валерий Карпин, «Ростов» (13 очков, 5 матчей, 7-е место);
Рашид Рахимов, «Рубин» (8 очков, 5 матчей, 8-е место);
Заур Тедеев, «Акрон» (9 очков, 5 матчей, 9-е место).
В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.
От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.
«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный РПЛ
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