Карпин о матчах сборной в 2025-м: «Соперники вроде неплохие – как минимум лучше Брунея и Сирии, сильнее Вьетнама. Объявлять – прерогатива РФС»

Валерий Карпин рассказал, что соперники сборной России в 2025 году будут сильнее.

Национальная команда в 2024 году обыграла в товарищеских матчах сборные Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

– Понятно, что будет в следующем году по планам сборной?

– Более‑менее конкретика будет тогда, когда все будет подписано, РФС обо всем объявит. Какие‑то наметки есть, причем конкретные. Но пока не будут подписаны документы, никто ничего не будет озвучивать.

Соперники вроде бы неплохие. Как минимум лучше, чем сборные Брунея и Сирии, сильнее, чем команда Вьетнама. Но объявлять об этом – прерогатива РФС.

Опять же, объявить можно было по поводу [матча со сборной] Пакистана, тогда было все договорено и проговорено, осталось поставить подписи. Даже за две недели до матча все было хорошо. Потом не знаю, что случилось. В нынешней ситуации может произойти все что угодно, – сказал главный тренер сборной России.