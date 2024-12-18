Валерий Карпин: «В Испании запредельное число детей с мечтой играть в футбол. В России так никогда не было. У нас клубы смотрят, где бы какого-нибудь мальчика найти»

Валерий Карпин объяснил различия в отношении к футболу в России и Испании.

«Начинается это все с начальной подготовки... Там [в Испании] повальное желание детей играть в футбол, потому что это популярно, есть культура. У нас [в России] у детей нет повального желания играть в футбол.

У нас клубы бегают, смотрят, где бы какого-нибудь мальчика найти, который захочет прийти и играть. В Испании этого делать не нужно. В каждой школе есть футбольная команда. Запредельное количество детей, которые хотят выступать, с мечтой играть в футбол.

99 процентов хотят стать футболистами. Это понятно, что идет с детства, с рождения, из семей. То есть ребенок, который рождается в испанской семье, он с первого дня смотрит футбол. Слышит разговоры про футбол.

Как подобное сделать в России? Но здесь никогда у нас так и не было. Как в Испании или как в Италии. У нас была какая-то система подготовки. Я про Советский Союз сейчас говорю. Хорошая, плохая, не знаю. Но какой-то был естественный отбор. Хороший. Ребята играли в «Кожаный мяч», в школах, еще где-то.

Сейчас это происходит? Наверное, нет. Сейчас Советский Союз приводить в пример тоже, я думаю, неправильно.

Как выбор сделать больше в России конкретно из конкурентоспособных футболистов? Вот в этом вопрос. И РФС для этого многое делает, вкладывает деньги», – сказал главный тренер сборной России и экс-игрок «Сельты» и «Реал Сосьедад» Валерий Карпин в выпуске подкаста «Футбол не хоккей».