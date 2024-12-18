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Губерниев о словах Карпина: «Комментатор не должен оценивать игроков. Иное дело – скромный комментатор биатлона. Надо прибавлять, чтобы достигнуть нашего уровня»

Дмитрий Губерниев оценил слова Валерия Карпина про комментаторов.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России заявил: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал».

«Я не очень понимаю, почему Валерия Георгиевича Карпина так сильно волнует работа комментаторов. Но в целом я с ним согласен.

Футбольный комментатор абсолютно не должен оценивать футболистов, не их это царское дело.

Иное дело – скромный комментатор лыжных гонок, биатлона, плавания, гребли. Здесь мы, комментаторы этих видов спорта, имеем полное право так делать.

Отсюда какой выход? Футбольным комментаторам надо прибавлять, чтобы достигнуть нашего невероятного уровня», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Губерниев
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoСборная России по футболу
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