Акинфеев о лучших вратарях: «Черчесов значился по детству на первом месте. Дасаев – великий, Овчинников стоит особняком. Яшин – отдельно»

Игорь Акинфеев назвал лучших вратарей в истории футбола.

– Ваш топ вратарей за всю историю игры?

– Только это не рейтинг будет. И Льва Ивановича (Яшина) мы сразу выносим за скобки. Лев Иванович – отдельно.

По детству у меня на первом месте значился Черчесов. Легко, говорят мне, быть сильным вратарем в сильном «Спартаке», а я отвечаю: ты сначала попади в этот сильный «Спартак» да посиди не один год за спиной Дасаева.

Дасаев – тоже в топе на все времена. Однозначно. Игра на выходах, пластика, эстетика, надежность – конечно, Дасаев – великий вратарь. Вот же парадокс: два спартаковца уже…

– Да, подозрительно.

– Еще Овчинников особняком стоит в моем условном личном рейтинге. Как мы рубились с «Локомотивом»! И какой он был могучий во всех отношениях – и как вратарь, и как личность.

Ну и великий мастер вратарского искусства Чанов – учитель, наставник, футбольный отец.

Вот мои вратарские иконы, – сказал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.