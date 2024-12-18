«Реал» забил «Пачуке» единственным за 1-й тайм ударом в створ

«Реал» забил «Пачуке» после единственного за тайм удара в створ.

После 1-го тайма «Реал » выигрывает со счетом 1:0 в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

За первые 45 минут игры «Реал» нанес по воротам «Пачуки» 5 ударов, лишь один раз попав в створ– удар Килиана Мбаппе на 37-й минуте стал голевым. «Пачука » пробила по воротам мадридцев 4 раза, дважды попав в створ.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.