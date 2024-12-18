«Реал» забил «Пачуке» единственным за 1-й тайм ударом в створ
«Реал» забил «Пачуке» после единственного за тайм удара в створ.
После 1-го тайма «Реал» выигрывает со счетом 1:0 в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
За первые 45 минут игры «Реал» нанес по воротам «Пачуки» 5 ударов, лишь один раз попав в створ– удар Килиана Мбаппе на 37-й минуте стал голевым. «Пачука» пробила по воротам мадридцев 4 раза, дважды попав в створ.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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