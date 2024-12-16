Экс-арбитр ФИФА Лапочкин об ЭСК: «В одинаковых эпизодах принимаются разные решения, и все время говорят: «Правильно». Хотят показать, что судейство стало лучше – это лукавство»
– Теперь в 99% моментов судьи правы. По решениям ЭСК сейчас главная головная боль – двойные трактовки, и судьи в этом не виноваты. В одинаковых эпизодах принимаются разные решения, и все время говорят: «Правильно». Как судьям действовать в этой ситуации?
Это самая главная проблема – пресловутые двойные трактовки и вечное оправдывание решений судей. Хотя нет ничего такого в том, что судьи ошибаются, это нормально. Бывает, они же люди. Это главный итог 2024 года. Нам на белое говорят черное и наоборот.
– Каким видится решение этой ситуации?
– Быть честнее. Если судьи ошибаются, не стесняться говорить, что они ошиблись. Ничего в этом страшного нет.
– Оправдание судей – это последствия давления со стороны общественности?
– Нет, это просто желание показать положительную статистику и сказать, что сейчас судейство вышло на новый уровень, стало лучше. Мне кажется, это лукавство, – сказал бывший арбитр ФИФА.
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