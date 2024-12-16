Ба ударил Джеко головой и рассек ему бровь. Форвард «Фенербахче» Моуринью перед этим пихнул локтем защитника «Истанбула» и послал его – ВАР не учел этого
Эдин Джеко и Уссейн Ба устроили стычку на матче «Фенербахче» и «Истанбула».
Команда Жозе Моуринью обыграла «Истанбул» (3:1) в 16-м туре чемпионата Турции.
На 46-й минуте игры Ба получил прямую красную карточку. Защитник «Истанбула» ударил Джеко головой и рассек ему бровь, по лицу боснийца обильно текла кровь. Босниец доигрывал матч с повязкой.
В трансляцию попала предшествовавшая удалению стычка игроков. Футболисты толкались на поле, форвард «Фенербахче» пихнул защитника локтем в живот, а затем послал его. Этот факт не был учтен при вынесении решения, несмотря на оценку эпизода бригадой ВАР.
Главным арбитром матча был Озан Эргун.
Фото: x.com/aspor, x.com/Fenerbahce_EN
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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