Ба ударил Джеко головой и рассек ему бровь. Форвард «Фенербахче» Моуринью перед этим пихнул локтем защитника «Истанбула» и послал его – ВАР не учел этого

Эдин Джеко и Уссейн Ба устроили стычку на матче «Фенербахче» и «Истанбула».

Команда Жозе Моуринью обыграла «Истанбул» (3:1) в 16-м туре чемпионата Турции.

На 46-й минуте игры Ба получил прямую красную карточку. Защитник «Истанбула » ударил Джеко головой и рассек ему бровь, по лицу боснийца обильно текла кровь. Босниец доигрывал матч с повязкой.

В трансляцию попала предшествовавшая удалению стычка игроков. Футболисты толкались на поле, форвард «Фенербахче » пихнул защитника локтем в живот, а затем послал его. Этот факт не был учтен при вынесении решения, несмотря на оценку эпизода бригадой ВАР.

Главным арбитром матча был Озан Эргун.

Фото: x.com/aspor , x.com/Fenerbahce_EN